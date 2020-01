Maes dévoile la tracklist de son album "Les derniers salopards" sans Booba : B2O réagit

Maes dévoile la tracklist de "Les derniers salopards"

En 2018, Maes a cartonné avec son tube Madrina en feat avec Booba et son premier album "Pure". Plus d'un an après, le rappeur est fin prêt à dévoiler son second opus "Les derniers salopards", teasé par les sons Street et Distant avec Ninho. Enfin bon, il faudra quand même patienter jusqu'au 17 janvier 2020 pour écouter le projet en intégralité, mais Maes nous donne aujourd'hui un petit avant-goût avec la tracklist qu'il a dévoilée avec une vidéo, tournée dans le bendo, sur son compte Instagram. Au programme ? 14 morceaux, dont un seul feat. Pas de Booba à l'horizon...