Maes et Ninho forment un duo de choc dans le clip "Distant"

Maes et Ninho dégaine le clip de Distant

Maes a rythmé l'année 2018 avec son album "Pure", porté par les sons Madrina avec Booba, Mama et Billets Verts. Un an et demi après ces débuts prometteurs, le rappeur compte bien reproduire le même schéma avec son nouvel opus "Les derniers salopards" dont il a dévoilé la tracklist sur Instagram. Au programme ? 14 morceaux : on a déjà eu un petit avant-goût avec Street et Distant en feat avec Ninho. Pour continuer la promo de son projet studio, Maes dévoile le clip de sa collab avec l'interprète de Goutte d'eau.

Tandis que Maes s'occupe de l'argent, Ninho l'attend patiemment en boîte de nuit entouré de belles filles. Les deux rappeurs se retrouvent ensuite en tête à tête dans un endroit chic pour parler affaires. "Distant, distant, paro, j'deviens distant / Pas d'changement avant la mi-temps, j'fais du biff, c'est évident / Terrain, boloss, billets dans l'ghetto, / 24, 27, ça dépend du bédo / Dans mon bedroom, ils viendront me lever à six, tout pour le biff", balancent-ils sur le refrain.

Booba pas content

Sur "Les derniers salopards", Maes a seulement invité Ninho... ce qui ne semble pas vraiment plaire à Booba, qui figurait sur "Pure". "J'attends ton appel ! Je t'ai laissé plusieurs messages pour un feat ! Ca se fait pas. J'suis pas encore fini les gars" a confié B2O en vidéo avant de réagir à la tracklist de l'album : "Tu peux reposter en plus grand genre tu zoom parce que j'vois pas mon nom c'est chelou. J'vais appeler kiki! Allo? Oui?! C'est qui? C'est kiki."