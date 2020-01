Damso de retour avec le titre "OEveillé" : Booba joue les trolls

Après "Batterie faible" en 2016, "Ipséité" en 2017 et "Lithopédion" en 2018, Damso avait prévu de sortir son nouvel album "QALF" fin 2019, mais il a décidé de décaler son arrivée pour s'occuper de sa mère qui a quelques soucis de santé. C'est dans son feat avec Hamza, God Bless, que Dems a annoncé la nouvelle : "L'album le plus attendu d'l'année sortira pas c't'année / La daronne dans le coma / Donc j'vais rien sortir cette année / Le temps que la daronne marche, sorte de l'hosto." Aucune date n'a a été annoncée pour le moment, patience !

Damso frappe fort avec son nouveau son OEveillé

"Ça ne va plus tarder" a quand même confié Damso à Konbini avant de préciser que "QALF" en est au stade du mix : "Je suis en mix depuis décembre, et j'ai arrêté avec les problèmes de ma mère. Maintenant que ça va mieux je peux recommencer. Je suis dans un bon esprit désormais. Ça sera pas le même concept que le QALF de 2015, ça a évolué." Le rappeur belge s'est d'ailleurs associé au média pour dévoiler en avant-première son tout nouveau son freestyle OEveillé qu'il a enregistré en une prise lors d'un live Instagram. Un tout nouveau son, sans refrain, assez différent de ses précédents.

Damso lâche un flow rapide sur une instru entêtante et efficace et des punchlines toujours aussi cash : "Ok, putain de merde, god damn', God bless, daronne sortie d'la hess, faut qu'j'me confesse (...) Oh, ta gueule, tu m'casses les couilles (salope), tu m'casses les couilles, putain, moi, j'voulais juste qu'on baise (...) Oh putain, tu m'casses trop les couilles, bitch, pars avant la gifle, j'risque vraiment d'mal agir / P*te, casse-toi d'ma vie, allez, shalom, salut, non, j'vais pas t'marier, co*nasse, allez, hors d'ma vue, stop." Très romantique...

Le troll Booba de retour

Lors du live Instagram de Damso, ce jeudi 23 janvier 2020, quarantaine mille internautes environ étaient au rendez-vous pour découvrir OEveillé. Devinez qui était aussi présent ? Booba ! L'ennemi de La Fouine s'est invité en direct et a lâché plusieurs tacles contre son ancien protégé à la chaîne : "C'est quoi ces bracelets d'surfer là ? T'es un surfer ou quoi ?", "Hamdoullah, la daronne va mieux", "Évite de balancer 'sal', 'nwar', 'pirate', merci", "Il a une grosse tête de ouf ton frère", "Quel charisme", "Quel suspense", "Fait un morceau sur la pédophilie, c'est important la pédophilie". En bref, B2O, qui a de nouveau collaboré avec Maes, s'est lâché et comme l'a si bien dit un Twittos : "on dirait une ex psychopathe".