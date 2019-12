Damso, la sortie de son album "QALF" retardée ? "J'vais rien sortir cette année"

"L'album le plus attendu d'l'année sortira pas c't'année"

Depuis "Batterie faible" en 2016, Damso a pris l'habitude de sortir un album tous les ans : il a dévoilé "Ipséité" en 2017 et "Lithopédion" en 2018. Et alors que le rappeur avait annoncé l'arrivée de son quatrième opus "QALF" pour cette année, pour le mois de décembre 2019 précisément, il n'a toujours rien dévoilé et il pourrait bien attendre 2020 pour le dégainer.

Comment ça ? C'est dans son feat avec Hamza, God Bless, que Damso, qui a partagé son retour en studio en mai dernier, avoue : "L'album le plus attendu d'l'année sortira pas c't'année / La daronne dans le coma / Donc j'vais rien sortir cette année / Le temps que la daronne marche, sorte de l'hosto." L'ancien protégé de Booba a donc mis la préparation de son album entre parenthèses pour s'occuper de sa maman. Annoncer une date pour "QALF" reste donc difficile. Hamza, lui, vient de sortir son nouveau projet studio "Santa Sauce 2" ce vendredi 20 décembre 2019.

Les internautes soutiennent Damso

Même si certains internautes sont tristes de ne pas pouvoir écouter l'opus de Damso cette année, la plupart le soutiennent et envoient leurs pensées à sa mère : "Damso sort pas d'album cette année pcq sa mère est dans le coma c'est totalement compréhensible. force à sa mama !", "Force à lui", "Donnez tous les meilleurs médecins à la daronne de Damso on veut un album nous", "J'suis triste pour damso wesh", "La mère de Damso est hospitalisée depuis longtemps, j'apporte tout mon soutien", peut-on lire sur Twitter.