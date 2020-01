Booba et La Fouine, bientôt la réconciliation ? Pas vraiment...

Même si Booba s'est fait de nouveaux ennemis (Gims, Dadju, Damso, Patrice Quarteron...) ces dernières années, ses plus fidèles rivaux sont toujours là. On parle bien évidemment de Kaaris, avec qui l'octogone n'aura finalement pas lieu, Rohff et... La Fouine ! Le Duc de Boulogne et Fouiny Babe se détestent depuis 2012 et leur relation n'a pas changé entre temps : B2O a d'ailleurs proposé un octogone à La Fouine en octobre 2019. Si sa demande de combat termine comme celle avec Kaaris, l'interprète de Du Ferme n'a pas trop de soucis à se faire.

"C'est derrière moi"

En tout cas, certains internautes espèrent encore une réconciliation et une nouvelle collaboration entre Booba et La Fouine. "Tu y répondras peut-être pas mais ton clash avec Booba ou tous les clash qui le concerne tu penses que ce serait une bonne idée de régler ça dans un seul son ? Par exemple toi et Booba sur une même instru, chacun pose avec son meilleur couplet et à la fin ça fait un classique...", a posté un Twittos.

Eh bien, le rappeur, qui sortira son nouvel album "Bénédictions" le 24 janvier 2020, a pris le temps d'y répondre : "On ne se respectera jamais en tant qu'HommeS mais en tant qu'ArtisteS c'est autre chose. C'est derrière moi et je préfère en rire." Bon ben voilà, vous avez la réponse : Booba et La Fouine ne sont pas près d'enterrer la hache de guerre. Pas trop déçus ?