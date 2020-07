Squeezie annonce la sortie de son premier album de musique, ses fans réagissent

Ce n'est pas un secret, Squeezie adore faire de la musique. On a pu le découvrir ces dernières années, le vidéaste a régulièrement profité de sa chaîne YouTube pour donner vie à quelques chansons comme Influenceurs, Placements de produits, I Feel a Man et bien évidemment Bye Bye.

Squeezie annonce un album de musique

Ce vendredi 3 juillet 2020, le pote de Cyprien est passé à la vitesse supérieure. Probablement inspiré par les jolis succès de Mister V (Yvick Letexier) avec ses deux albums de rap Double V et MVP, Squeezie a tout simplement annoncé la sortie de son propre opus en septembre prochain. A l'heure actuelle, peu de détails sont déjà connus sur ce projet ambitieux (titre ? genre ? featuring ?), mais Squeezie nous a déjà offert un premier aperçu très sympa à travers Guépard en feat avec Nemir.

Ecrit en collaboration avec Myd, Canblaster et Kezah, ce morceau voit Squeezie faire ce qu'il sait faire de mieux : poser sa voix simplement sans de trop grands artifices, se lancer dans un rap chanté, quelques lyrics bien trouvées, "Muscu' du coeur, avant j'jouais les héros, j'crois qu'j'ai trouvé celle qui sera mon alter ego", le tout porté par un clip soigné et particulièrement inventif.

Premiers retours mitigés

Cependant, là où ce premier extrait nous promet un projet à la hauteur de sa personnalité, cette annonce est encore loin de faire l'unanimité. Si les retours sous la vidéo sont plutôt encourageants, "C'est pas trop mon style de musique, mais je dois avouer que c'est très propre, continue comme ça", "Moi je trouve que c'est sa meilleur musique pour l'instant", "Franchement ça fait plaisir de voir Squeezie essayer de nouvelles choses, je valide le son et sont ambition" ou encore, "Mine de rien ta voix a une signature que l'on peut reconnaître! Et ça ça peut te faire aller loin dans ce nouveau domaine que tu explores beaucoup depuis quelques années !!", ceux sur Twitter sont néanmoins plus cyniques.

En quelques heures, Squeezie est en effet devenu l'un des sujets les plus débattus sur le réseau social ce vendredi et s'est donc retrouvé au centre de critiques parfois violentes. Cela ne remet pas en cause le très probable succès de son album, mais ça vient nous rappeler qu'il devra tout donner pour réussir à convaincre le public de le suivre dans cette nouvelle aventure.