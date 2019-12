Mister V annonce son album "MVP" : découvrez le teaser, la pochette et la tracklist

Mister V tease son album MVP : découvrez la tracklist, dont un featuring avec Jul

Vous l'attendiez, c'est le deuxième album de Mister V qui arrive bientôt. Le YouTubeur et rappeur a dévoilé la date de sortie de "MVP", mais pas seulement. Sur les réseaux sociaux et sur YouTube, le pro de l'humour et du flow a également révélé la pochette, un teaser vidéo et la tracklist de ouf. Gros featurings à prévoir !