Booba et Maes : après "Madrina", ils se retrouvent à Miami pour le clip "Blanche"

Booba et Maes de nouveau réunis dans le clip "Blanche"

Les fans de "Madrina" vont être ravis : un an plus tard, Maes et Booba sont de nouveau réunis pour le clip de "Blanche", issu de l'album "Les derniers salopards" et dévoilé ce jeudi 5 mars 2020. S'ils ne sont plus en Colombie mais à Miami, la recette reste la même : soleil, jolies filles, belles voitues et drogue !

Omg Maes et Booba trop beaux dans leur dernier clip — lorna (@loloprivateroom) March 5, 2020

Maes et booba en plus d'une connexion incroyable leurs clips ils sont normes — Mathieu Ginier (@GinierMathieu) March 5, 2020

Maes a fum booba sur blanche — shawn makaveli the cryp (@realnigga0317) March 5, 2020