Booba VS Planète Rap : le rappeur clashe l'émission qui aurait refusé son retour

Booba refuse d'enregistrer Planète Rap, il veut venir en direct

Les twittos avaient hâte d'écouter Booba, de retour sur Planète Rap sur Skyrock. Le duc de Boulogne avait même invité ses ennemis Rohff et GIMS à venir. Mais B2O a pété un câble sur Twitter après avoir appris que l'émission ne serait pas en direct, mais bel et bien enregistrée. Du coup, il était encore en TT à cause d'un nouveau clash. L'animateur de Planète Rap, Fred Musa, a précisé sur Twitter que c'est à cause de la pandémie de coronavirus que l'émission n'est plus en direct : "Pour info tous les @Planete_Rap depuis le mois de mars dernier sont enregistrés dans les conditions du direct afin de répondre aux différentes consignes sanitaires / confinement / couvre feu etc...".