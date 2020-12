Booba dérape : son compte Instagram (encore) suspendu... définitivement ?

Résultat ? Instagram a suspendu le "nouveau" compte Instagram de Booba à cause de l'un ou de tous ces éléments. Définitivement cette fois ? Difficile à dire. B2O a réagi de manière subtile sur Twitter en postant une caricature avec en légende un émoji d'un drapeau de pirate, qui veut sûrement dire que "la piraterie n'est jamais finie". Une punition que Gims semble lui non plus ne pas avoir pas manqué de commenter : "Game over", a-t-il posté en story sur Insta.