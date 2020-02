Booba banni (encore) d'Instagram : il envahit Twitter

À trop jouer avec le feu, Booba en a subi les conséquences : "Apparemment c'est mon dernier post ! Instagram ferme mon compte définitivement à 16h", a-t-il annoncé à sa communauté avant de tenter de se rattraper auprès d'Insta : "Me faites pas ça Instagram je promets d'être irréprochable." Malheureusement pour lui, le réseau social l'a quand même banni, mais pour quelle raison ? Une "histoire de fesses" apparemment. Après cette décision choc, Instagram s'est expliqué auprès du Huffington Post : "Nous avons supprimé le compte de Booba et lui avons interdit d'utiliser Instagram pour avoir enfreint ces règles."

Après Instagram, Booba se met à Twitter

Se pensant plus mal que le réseau, Booba, qui a collaboré avec Maes sur l'album "Les derniers salopards", a tenté d'y revenir avec un nouveau compte intitulé @boobaghost. Bien essayé, mais Insta l'a cramé direct et l'a encore une fois suspendu !

Du coup, l'ennemi de Damso s'est rabattu sur... Twitter sans changer ses habitudes puisqu'il continue de jouer les trolls encore et encore : "Quand tu comptes les jours sans insta. Mais que tu sais que tu vas revenir sous X avec un pgp et une adresse ip qui te géolocalise chez un Koala brûlé au 3ème degrés à Sydney en Australie", "Je plaide allégeance au grand réseau de l'Oiseau bleu", "La liberté d'expression c'est pour les cons", a-t-il par exemple tweeté. En bref, Booba ne s'arrêtera jamais. Espérons qu'il respecte les règles du réseau social à l'oiseau bleu sinon pouf... plus de B2O.