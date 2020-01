Booba banni d'Insta ! Le rappeur s'est fait fermer son compte, et il pourrait ne jamais y revenir

Booba : Instagram ferme son compte et explique pourquoi

Vous n'arrivez plus à accéder au compte de Booba sur Instagram ? Ce n'est pas un bug momentané ! Le profil du Duc de Boulogne a été supprimé non pas par lui mais suite à une décision du réseau social. PRBK vous en dit plus.

Booba : pourquoi son compte Instagram a-t-il été supprimé ?

Booba adresse un message à Instagram avant la fermeture de son compte