Booba et Neymar stars de la nouvelle campagne Puma pour les sneakers Suede

Et pour cette campagne de pub Puma, Booba et Neymar n'ont pas hésité à faire tomber le haut. Le rappeur et celui qui est dans le top 100 des sportifs les plus connus de la planète s'affichent en effet torse nu, montrant leurs abdos et leurs tatouages. Mais ils ont aussi su mettre en avant un survêtement de sport noir et blanc et les Suede.

Les sneakers Suede, un classique de la street

En dehors de leurs muscles, Booba et Neymar ont fièrement affiché les baskets Suede de Puma à leurs pieds. Une paire rouge pour l'interprète de OKLM et une paire noire pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. De quoi prouver (même si il n'y en a pas besoin) que ce modèle de chaussures reste un classique de la street. Déjà trendy dans les années 1970 sur la scène hip hop et dans le milieu breakdance à New York, les Suede sont encore aujourd'hui à la fois confortables et stylées. D'où le hashtag de la campagne, #ForAllTime, qui rappelle le côté intemporel de ces sneakers.