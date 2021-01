Booba tacle Mister V et Squeezie, des "rappeurs imposteurs", ils réagissent

Booba tacle Mister V et Squeezie sur Twitter

Booba est toujours aussi en forme et n'épargne personne ! Après s'en être pris à Gims, Rohff et évidemment à son meilleur ennemi, Kaaris, le Duc de Boulogne fait de nouveau parler de lui, cette fois sur Twitter. Dans une série de messages, il n'a pas hésité à s'en prendre à deux youtubeurs et rappeurs populaires : Squeezie et Mister V. Ces derniers n'ont pas manqué de lui répondre mais avec humour, histoire de calmer le jeu.

Et ils seraient tous prts collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss ( j'le connais mme pas ) oui V j'ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est l. a va pas tarder . Au pire signalez moi bande de quiches! pic.twitter.com/9JseHIT775 — Booba (@booba) January 5, 2021

a sera tout c'est juste triste pour plein de grands artistes qui bossent dur et font de la trs bonne musique. Bonne soire... #onpeutavoirunavisoupas ? pic.twitter.com/oCHpkykoF2 — Booba (@booba) January 5, 2021

Mister V et Squeezie réagissent avec humour Les messages de Booba ont circulé sur le réseau social où Booba, Squeezie et Mister V se sont retrouvés en trending topic hier soir. Du coup, les principaux intéressés n'ont pas manqué de réagir mais avec humour, histoire de calmer un peu le jeu ! Mister V a répondu au message en repostant un meme de lui extrait du jeu NBA 2K20. Quant à Squeezie ? Il a renommé son compte "lahuiss", en référence au message du rappeur.

Squeezie renomme son compte Twitter pour répondre au tacle de Booba