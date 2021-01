Young Thug clashe les rappeurs de Paris qui vivent "dans des manoirs" et "n'ont rien vécu de chaud"

"Vous n'avez rien vécu de chaud dans la rue"

En 2019, Paris était la première ville du rap au monde devant toutes les villes, mêmes américaines, grâce à PNL, Nekfeu ou encore Ninho. Mais Young Thug a clashé les rappeurs français (et anglais) lors de son passage dans le podcast Million Dollaz Worth of Game. Le rappeur US connu pour ses titres Stoner, About the Money ou encore Lifestyle a taillé les rappeurs de Paris et de Londres qui n'auraient pas de "street-crédibilité" selon lui.

"C'est juste que je ressens leurs galères, les bails de 'zoe boy' (les vrais Haïtiens, ndlr), ce sont des vrais. Ce sont des vrais, ça n'a rien à voir avec ces n**** de Londres ou de Paris, avec de beaux jardins verts où ils ont grandi. Les gars devaient vivre dans des manoirs ou des hôtels" a lâché Young Thug. Jeffery Lamar Williams de son vrai nom a même ajouté : "Vous n'avez rien vécu de chaud dans la rue".

Les internautes et même Rohff réagissent

Celui qui était en feat. avec Camila Cabello sur Havana a déçu beaucoup de fans français avec ses propos sur le rap hexagonal. Young Thug était même en TT sur Twitter France, tant les internautes ont parlé de lui pour lui répondre et lui rappeler que Paris et ses beaux monuments historiques ne sont pas la seule ville ni les seuls quartiers qui existent ici.