Booba de retour dans Planète Rap : le rappeur invite même Rohff et GIMS

Booba de retour dans Planète Rap sur Skyrock : le duc de Boulogne arrête de boycotter l'émission et accepte de revenir pour parler de son prochain album "Ultra", tout en invitant Rohff et GIMS

WTF ? Après des années de guerre entre Booba et Planète Rap, B2O a annoncé son retour dans l'émission phare de Skyrock. Oui, l'artiste semble prêt à faire la paix avec Fred Musa et Laurent Bouneau. Le duc de Boulogne y fera la promo de son prochain album "Ultra". Et le rappeur a même invité ses ennemis Rohff et GIMS à venir... tout en les clashant au passage.

Booba de retour dans Planète Rap sur Skyrock : l'annonce choc Depuis l'affaire du "rap de village" avec son groupe Lunatic, Booba était en guerre contre Planète Rap. Le rappeur boycotte l'émission de Skyrock depuis plusieurs années. Sur Twitter, l'interprète d'OKLM a même récemment taclé l'animateur Fred Musa et le directeur des programmes de Skyrock, Laurent Bouneau. Ce dernier avait lâché à l'attention de Booba : "Attendons le top singles de lundi pour voir si t'es numéro uno". "Numéro uno je suis formel" avait alors réagi celui qui traitait récemment Mister V et Squeezie de "rappeurs imposteurs". Mais surprise, sur Twitter toujours, l'ambassadeur de Puma et Laurent Bouneau ont échangé pour son retour dans Planète Rap. Ce serait à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Ultra", prévue le 5 mars 2021. C'est même Booba himself qui a lancé l'idée et a posé ses conditions, le directeur de la programmation de Skyrock acceptant volontiers le retour de B2O sur ses ondes.

Ratpi world numro 1 en indpendant et sans aucune radio. Ne vous laissez jamais abattre. Trouvez votre talent affinez le travaillez dur et dtruisez l'ennemi. Tellement reconnaissant envers mon public. Terminons en paix et en beaut . Merci!!! #RW1 #ULTRA5321 pic.twitter.com/qRexzmb4Tt — Booba (@booba) February 1, 2021

.@Laurentbouneau @fredmusa C'est la fte au village les gars on vous a gard du Pastis et des Knackis!!! Et attendez Ratpi world c'etait juste un freestyle tomb du joint. ULTRA arrive... Si vous tes chauds on fait un plante rap. Si vous tes des hommes... Chauds? pic.twitter.com/paDiqfSJGO — Booba (@booba) February 1, 2021

"C'est la fête au village les gars on vous a gardé du pastis et des knackis !!! Et attendez Ratpi World c'était juste un freestyle tombé du joint. ULTRA arrive... Si vous êtes chauds on fait un Planète Rap. Si vous êtes des hommes... Chauds ?" a en effet tweeté Booba, en clashant Planète Rap tout en proposant de revenir dans l'émission. Laurent Bouneau lui a répondu : "Si tu veux faire un Planète Rap exceptionnel tu es le bienvenu". Ce à quoi le duc de Boulogne a rapidement réagi. "Mais mon p'tit Lolo de une c'est toi qui est le bienvenue (déjà) et pas l'inverse. De 2 ça va être effectivement EXCEPTIONNEL !!!" a déclaré le businessman à la tête de la marque DCNTD : "J'attend la date, le jour..... Tu connais déjà. Maintenant tu passes par mon attaché d'presse car le Duc ne deal qu'avec les BOSS".

.@Laurentbouneau Mais mon p'tit Lolo de une c'est toi qui est le bienvenue ( dj ) et pas l'inverse. De 2 a va tre effectivement EXCEPTIONNEL!!! J'attend la date, le jour..... Tu connais dj. Maintenant tu passes par mon attach d'presse car le Duc ne deal qu'avec les BOSS pic.twitter.com/G0Zs4855WM — Booba (@booba) February 1, 2021

Le rappeur invite Rohff et GIMS en les clashant Non seulement le retour de Booba dans Planète Rap semble donc imminent, mais en plus, il a invité ses ennemis Rohff et GIMS à le rejoindre dans l'émission. Histoire de faire une battle de punchlines ou un octogone ? En tout cas, son invitation était assez piquante. "Amigo tu tombes toujours à pic" a-t-il écrit à Rohff : "Une dernière étude nous démontre que ce statut très prestigieux avait été récemment attribué à ta maman !!! Elle m'a volé la couronne !!! Du coup..... j'arrive SKYROCK !!!!!! T'es le bienvenue à mon PR d'ailleurs".

.@rohff Amigo tu tombes toujours pic!!!! Une dernire tude nous dmontre que ce status trs prestigieux avait t rcemment attribu ta maman!!! Elle m'a vol la couronne!!! Du coup..... j'arrive SKYROCK!!!!!! t'es le bienvenue mon PR d'ailleurs pic.twitter.com/lzLBtxHT3z — Booba (@booba) February 1, 2021

.@GIMS Donc ton message aux jeunes rappeurs c'est "faites de la varit le rap ne paie pas"? Mais tu viens d'essayer de nous vendre un album 100%RAP Un grand gaillard comme toi avec 600 freestyles plante rap ton actif. D'ailleurs je vous invite toi et Damba mon PR pic.twitter.com/z5glQXE6ep — Booba (@booba) February 2, 2021

Puis, Booba a aussi invité GIMS, là aussi en le taclant : "Donc ton message aux jeunes rappeurs c'est 'faites de la variété le rap ne paie pas ?' Mais tu viens d'essayer de nous vendre un album 100% rap. Un grand gaillard comme toi avec 600 freestyles Planète Rap à ton actif. D'ailleurs je vous invite toi et Damba à mon PR".

je vois qu'on est tous le bienvenu chez @SkyrockFM en 2k21 @fredmusa ralis il y a quelques jours (25janv) ralis sans retournement veste restons digne. pic.twitter.com/cPn7A4FHdL — ROHFF (@rohff) February 1, 2021