Booba roi du rap en France : les ventes de son album "ULTRA"

L'album "ULTRA" de Booba fait mieux que Damso

Depuis la sortie de son dixième et dernier album, "ULTRA", validé par ses fans, Booba a une nouvelle fois prouvé que c'était lui le roi du rap français. Le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) a en effet dévoilé les énormes chiffres de ventes de son ultime opus. "ULTRA" s'est écoulé à 39.118 exemplaires, en comptant uniquement les ventes en streaming et digital. Une belle prouesse pour le duc de Boulogne car la version physique n'est pas encore sortie. Les CD seront livrés à la fin du mois de mars 2021 et les vinyles à la fin du mois d'avril 2021.