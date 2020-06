Léa Mary (Les Princes) en larmes : elle balance sur son opération de chirurgie des fesses ratée

Léa Mary en pleurs à cause d'une opération de chirurgie esthétique

Celle que vous aviez découvert dans Les Princes de l'amour 7 (alias Les Princes et les Princesses de l'amour 3) sur W9 est dévastée. Léa Mary a en effet avoué à ses nombreux abonnés avoir été victime d'une opération de chirurgie esthétique loupée. "Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous tout ce qui se passe dans ma vie" a-t-elle déclaré dans sa story Snapchat, donc "je sors du rendez-vous avec le chirurgien, je voulais me faire enlever des fesses et me faire rattraper".

Sauf que le chirurgien esthétique lui a annoncé une mauvaise nouvelle : l'opération qu'elle a subi au fesses en Tunisie n'est pas rattrapable. Impossible de réduire ses fesses et de corriger les erreurs du chirurgien précédent. Léa Mary, qui est de nouveau en couple avec Sebydaddy depuis mi juin 2020, peu de temps après leur rupture, a donc continué d'expliquer, en larmes : "Il n'y a rien à faire parce qu'on ne peut pas liposucer une fesse, c'est impossible ! Aujourd'hui, le poids de ma fesse est trop lourd pour en enlever, les remonter ou faire quoi que ce soit".

"Ne vous faites jamais opérer en Tunisie"

La candidate de télé-réalité va donc devoir rester telle quelle : "Je vais devoir vivre avec et accepter et être complexée toute ma vie". "Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais vous faire opérer en Tunisie. Jamais ! Ils m'ont ni*** ma vie..." a-t-elle ainsi lâché, toujours en pleurs.

L'ex prétendante des Princes de l'amour qui avait affiché Booba (qui l'a DM), tente cependant de prendre du recul. Essayant de se calmer et de voir le positif dans cette épreuve, Léa Mary a ajouté : "Je me dis que dans la vie, il y a pire, qu'il faut relativiser et que je vais apprendre à vivre avec".