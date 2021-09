Maëva Ghennam réagit à son "beau vagin d'une gamine de 12 ans" : "Je dis beaucoup de conneries"

"Les polémiques de Maëva Ghennam", cela pourrait donner un bon titre de bouquin non ? Il faut dire que la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 6 les enchaîne régulièrement entre son placement de produits pour du thé qui fait faire caca, son violent tacle à Gaëlle Garcia Diaz pour sa nouvelle palette de maquillage et sa bagarre à Mykonos. La dernière en date ? Un post sponso pour avoir un "beau vagin". Maëva Ghennam s'est surtout attiré les foudres de beaucoup d'internautes pour avoir comparé son vagin à celui "d'une enfant de 12 ans".

Maëva Ghennam se justifie après la polémique

Ses propos ont choqué la Toile et l'ex de Greg Yega en a pris conscience au bout de quelques heures. Elle est sortie du silence sur Snapchat pour s'expliquer et présenter ses excuses suite à sa comparaison osée : "Je tiens à m'excuser parce que je me suis très mal exprimée. Parfois, quand je parle, l'info ne passe pas par le cerveau et passe directement par la bouche. Je ne réfléchis pas trop et je dis beaucoup de conneries. Je sais que ce que j'ai dit est très grave." C'est déjà bien de le reconnaître.

Maëva Ghennam confie ensuite : "Je suis partie voir mon gynécologue qui me suit (...) Sauf que quand j'étais à Marseille, juste avant de partir à Paris pour le voir, j'ai fait une épilation complète du maillot. Quand on m'a épilée, j'avais des brûlures au niveau du maillot. Du coup, je l'ai expliqué à mon gynécologue et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a mis des LED au niveau du maillot pour soulager ma douleur parce que ça me faisait mal. Je me suis brûlée à la cire. Il m'a fait de la mésothérapie sans injection, pour hydrater et enlever toutes ses brûlures. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai voulu vous expliquer tout ça car ce sont des machines spéciales."

Le violent tacle de Booba

Avant ses explications, Maëva Ghennam a eu le droit à de violents tacles de la part d'Ahmed Sylla et de Booba pour ses propos sur son "beau vagin" : "Je dis beaucoup de grossièretés dans mes chansons je suis pas le mieux placé pour parler mais eux là va falloir les arrêter à un moment donné. Ces gens sans talent payés à rien foutre qui croient qu'être fake et siliconé est un don. ÇA SUFFIT!!!!!!!! Le vieux, il est au max", a posté le rappeur sur Twitter. Il a ensuite rajouté une couche avec un autre message tout aussi cash : "Mes enfants voici la réalité! C'est le disproportionneeyyyy!!!! Mais ça va elle a shnek de 12 ans et les tongues à Kanye c'est carré"