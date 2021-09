Maëva Ghennam revient sur sa bagarre à Mykonos : "On est toujours emmerdé, nous les gens connus"

Maëva Ghennam s'explique après l'altercation

Même en vacances, Maëva Ghennam se retrouve impliquée dans un règlement de comptes. Dans une vidéo dévoilée par Wassim.tv, on peut voir l'ex de Greg Yega se prendre violemment la tête avec un groupe de mecs, avec au milieu l'un de ses potes tentant d'éviter que la situation ne dégénère. Sans lui, Maëva Ghennam en serait vraiment venue aux mains : "Tu vas faire quoi ?", peut-on l'entendre dire avant de la voir essayer de mettre un coup de pied et une gifle à l'un des hommes. Cette altercation a fait le tour des réseaux sociaux, donnant l'occasion à certains internautes de s'attaquer à l'influenceuse.

Maëva Ghennam s'est donc retrouvée au coeur d'un gros bad buzz auquel elle a décidé de réagir, en donnant sa version des faits, sur Snapchat : "J'ai vu que la vidéo où je m'embrouillais avec des gens à Mykonos était sortie. Je sortais de soirée, j'étais à Mykonos où il y a beaucoup de Français. Un groupe me demande une photo, moi jamais de la vie je refuse une photo. Je fais des photos avec eux et là, ils commencent à mal parler, donc moi je m'embrouille avec eux et il y en a un qui me crache dessus. Dans ma tête, j'ai vrillé, j'ai pété un plomb."

"Je suis Maëva Ghennam, je ne suis pas Kim Kardashian"

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 6 pousse ensuite un coup de gueule : "Je ne comprends pas pourquoi on est toujours emmerdé, nous les gens connus. Les gens cherchent la m*rde, nous filment. Je suis désolée, mais je ne comptais pas me laisser faire (...) Il y en a marre que, nous les personnalités publiques, on se fasse agresser gratuitement, qu'on se fasse insulter, braquer... Moi je ne me suis pas laissée faire et je ne regrette pas."

Maëva Ghennam ajoute : "Ce n'est pas normal d'avoir besoin d'un agent de sécurité, d'un garde du corps. Je suis Maëva Ghennam, je ne suis pas Kim Kardashian. En France, on n'est pas en sécurité puisqu'on se fait braquer, racketter, agresser. Il n'y a pas de sécurité. A Dubaï, j'ai peur de rien. On est en sécurité. C'est pour ça qu'on part tous vivre à Dubaï. Jaime la France, mais quand je suis là j'ai la boule aux ventres."