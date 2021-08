Les Marseillais VS Le reste du monde 6 : Maëva VS Milla, la bombe de Julien... Récap de l'épisode 1

Après son entraînement à Marrakech dans Objectif Reste du Monde, le reste du monde est plus prêt que jamais pour affronter les Marseillais dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6. Vont-ils une nouvelle fois réussir à les battre ? La réponse à la fin de l'aventure. En attendant, découvrez le tout début du cross grâce à l'épisode 1 disponible exclusivité sur 6Play depuis ce week-end. Si vous avez la flemme ou si vous avez eu la flemme de le regarder, PRBK te fait un récap des moments à retenir. Des moments déjà teasés dans des extraits sur les réseaux sociaux.

Les clashs de Maëva Ghennam

À peine arrivée dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6, Maëva Ghennam a déjà pas mal de comptes à régler. Déjà avec Paga car son fraté lui en veut d'avoir pris le parti de son ex Luna Skye lorsque cette dernière l'a accusé d'infidélité. D'autant plus que le meilleur pote de Greg Yega dément avoir trompé avoir Luna. Résultat ? Il ne parle plus à Maëva Ghennam et l'a bloquée de partout. Une embrouille éclate donc entre les deux candidats, quelques minutes seulement après avoir démarré le cross.

Dans cette nouvelle saison, Maëva Ghennam retrouve aussi Milla Jasmine, avec qui elle est en froid depuis plusieurs mois. Depuis que la bagarre entre Manon Marsault et Maëva a fuité sur les réseaux sociaux : l'ex de Greg a accusé Milla d'être la source de cette info. En bref, c'est la guerre entre les deux candidates. Un violent clash éclate avec une belle battle de punchlines : "remballe tes tétés", "Cruella va te teindre les cheveux", "sale jalouse". Ce n'est pas tout puisque Maëva Ghennam aura d'autres comptes à régler lorsque Manon Marsault arrivera. Julien Tanti a une grosse info à balancer, mais il préfère attendre sa femme. Quelle est cette info ? Maëva aurait essayé de caser Manon Marsault avec l'un de ses collègues. What ?

La bombe de Julien Tanti

Le gros clash entre Milla Jasmine et Maëva Ghennam est dû à l'histoire de la bagarre, mais aussi à la bombe balancée par Julien Tanti au moment des retrouvailles entre les Marseillais. Quelle est-elle ? Apparemment, Greg Yega aurait couché avec... Safia, la soeur de Milla, quand Maëva et lui essayaient de se remettre en couple. Le gros choc ! Du coup, comme Safia n'est pas dans Les Marseillais VS Le reste du monde 6, la pote de Julien Tanti s'attaque à Milla Jasmine. Elle lui reproche surtout de ne lui avoir rien dit alors qu'elle l'a aidée à se réconcilier avec Greg sauf que Milla affirme ne pas concevoir le rapprochement entre Safia et son ex. Julien Tanti n'aura donc pas perdu de temps pour créer des problèmes !

Laura VS Océane

Maëva Ghennam est donc au centre de beaucoup d'histoires, mais elle n'est pas la seule à avoir des comptes à régler dans cette aventure. C'est aussi la guerre entre Laura et Océane El Himer, les très bonnes potes des Marseillais à Dubaï. Pour quelle raison ? Océane n'a pas vraiment apprécié que Laura la délaisse pour sa soeur Marine et qu'elle passe plus de temps avec elle. Un problème de jalousie assez sérieux d'ailleurs puisqu'il provoque une embrouille entre les deux candidates. Le ton monte d'ailleurs assez rapidement à tel point que Maëva Ghennam doit intervenir pour les séparer.

Les retrouvailles explosives entre Paga et Luna

L'épisode 1 des Marseillais VS Le reste du monde 6 nous offre aussi des retrouvailles explosives entre Paga et Luna, qui se sont séparés plusieurs semaines après l'aventure. Paga ne laisse aucun répit à son ex-copine et lui pose tout de suite la fameuse question : "Est-ce que je t'ai trompée ?" Si l'ancienne candidate des Marseillais à Dubaï ne souhaite pas répondre au début, elle balance finalement que oui, il l'a bien trompée. Et là, c'est le drame. Le meilleur pote de Greg Yega s'énerve d'un coup, accusant Luna Skye de mentir. L'aventure s'annonce donc mouvementée entre les deux ex.

La nouvelle règle pour les éliminés

Il y a donc eu beaucoup de problèmes en très peu de temps, mais le premier épisode est aussi marqué par l'arrivée de Mathieu (Koh Lanta 2021) et Tristan (La Villa des Coeurs Brisés 6) au casting, la transformation physique de Julien Tanti (moins 20 kilos) et la nouvelle règle spéciale pour les éliminés. Eh oui, cette année, les candidats éliminés auront un pouvoir de taille : ajouter un vote supplémentaire dans l'urne pour la prochaine cérémonie. Un peu comme le vote noir dans Koh Lanta. Cette nouveauté pourrait donc bien faire basculer les votes à chaque fois et influencer les stratégies