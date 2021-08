Gaëlle Garcia Diaz : sa palette "Tchoin à Buzz" fait rager Maëva Ghennam et Kevin Guedj

Gaëlle Garcia Diaz dédie sa nouvelle palette aux "reines du buzz"

Gaëlle Garcia Diaz est plutôt du genre à dire ce qu'elle pense, que ça plaise ou non. On se souvient encore de son gros clash avec Maëva Ghennam suite à son crash test très négatif sur la marque Maeva Ghennam Beauty : "Je savais depuis le début qu'elle allait défoncer ma marque pour chercher à faire du buzz (...) Dans ses critiques elle dit de la m*rde", a réagi la candidate des Marseillais VS Le reste du Monde 6 à l'époque. Aujourd'hui, Maëva s'attaque de nouveau à Gaëlle Garcia Diaz, mais pour une autre raison. Laquelle ? La palette de fards à paupières "Tchoin à Buzz".

L'influenceuse a décidé de dédier son nouveau produit aux "autres reines du buzz" telles que Jessica Thivenin, Milla Jasmine, Nabilla Benattia, Maëva Ghennam, Carla Moreau, Kim Glow, Jazz, Manon Marsault, Océane et Marine El Himer, Jazz et Maddy Burciaga. Pour chacune, elle a choisi une icône très spécifique, pas toujours flatteuse pour la personne concernée. Par exemple, Nabilla a le droit à un sac de luxe, Jazz a un diamant et Maëva Ghennam a son chien Hermès tandis que Milla se retrouve avec des fesses aux formes généreuses etCarla Moreau se retrouve avec un pentagramme. Dur !