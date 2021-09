Maeva Ghennam : son post sponso indigne... pour un "beau vagin" de "12 ans"

Et Maeva Ghennam ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Non, autant créer le bad buzz jusqu'au bout. Une fois lancée, l'ex BFF de Carla Moreau n'a pas pu se retenir d'ajouter : "Moi je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Moi, j'ai de la chance, j'ai trop un beau vagin, genre j'ai pas les lèvres qui dépassent. Mais il faut entretenir cela et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans". Voilà, c'est dit, elle a comparé son vagin à celui d'une gamine de 12 ans. Et elle a même posté une photo avec son médecin, en lâchant son numéro de téléphone portable (ouais son 06) au passage. Ben ouais, "pour avoir le plus beau des vagins tout neuf" vous aussi quoi.

Des internautes choqués pour la comparaison avec un vagin d'une enfant de 12 ans mais aussi pour les complexes que cette story peut créer

Il n'y a pas qu'un seul problème avec cette story de Maeva Ghennam. Il y en a plusieurs. Déjà, grand bien lui fasse d'avoir un vagin qui lui plaît. Concrètement, à part peut-être certains fans chelous, on ne voit pas qui ça peut intéresser. "Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir que "le vagin de Maeva est beau et que ses lèvres ne dépassent pas ?'" ou encore "Quelqu'un peut allez dire à Maeva Ghennam qu'on s'en tamponne de son vagin et de son entretien svp ??? Non mais sérieux y'a des limites !" ont d'ailleurs fait remarquer des twittos.

En plus, la comparaison entre son vagin refait et un vagin d'une gamine de 12 ans, ça ne se fait pas. C'est choquant. Il n'y a pas à comparer un vagin d'une femme et celui d'une enfant. Sur quelle planète parler de l'appareil génital d'une mineure est normal ? D'ailleurs, plusieurs internautes ont été choqués : "Comparer son vagin à celui d'une enfant de 12 ans c'est dépasser les limites", "Parler de beau vagin et caler un '12 ans' à côté en mode c'est un idéal à atteindre, c'est franchement glauque"...

Ensuite, pour rappel, quand Maeva Ghennam parle de ses lèvres (celles du bas hein, pas celles de son visage qui sont aussi refaites), il faut qu'elle sache que ça ne fait pas partie du vagin. En fait, l'influenceuse parle de sa vulve et non de son vagin. "Elle confond vulve et vagin Maeva wech", "Maeva, saches que les lèvres appartiennent à la vulve et non au vagin, un petit cours sur ton anatomie serait mieux que des injections" ont ainsi tenu à rappeler certains internautes.

Enfin, autre problème de taille : en parlant de ses lèvres qui ne dépassent pas, ce qu'elle qualifie de "beau vagin", elle risque de complexer des ados et des femmes. Il n'y a pas qu'une seule forme de vagin (vulve en l'occurrence) acceptable. Déjà que certaines candidates de télé-réalité et influenceuses filent des complexes à de nombreux jeunes, pas la peine de les complexer aussi sur leur sexe. Des twittos ont là aussi réagi à ce sujet : "Quel exemple tu donnes aux femmes de ta communauté... les complexer sur leurs vagins wow on aura tout vu", "Toutes les filles vont courir faire des labioplasties parce que des filles comme Maeva Ghennam les ont complexées sur l'apparence de leur vagin. C'est grave, très grave".