Maëva Ghennam avant la chirurgie ? Elle dévoile une vieille photo d'elle

Maëva Ghennam et sa passion pour la chirurgie

S'il y a bien un sujet qui n'a aucun tabou pour Maëva Ghennam, c'est celui de la chirurgie. Même si ses opérations sont régulièrement moquées par ses concurrentes à la télé ou critiquées par certains internautes, la jeune femme n'hésite jamais à partager ses expériences sur les réseaux sociaux.

En janvier dernier, après avoir révélé l'envers du décor après une opération de botox aux coins des yeux, "J'ai hyper mal à mon botox, ça me tire grave ! Mais genre, ça va grave se détendre. Parce que dans 4-5 jours j'aurais déjà perdu 70%. Mais ça fait trop mal", Maëva Ghennam assurait par exemple sur Snapchat être déjà prête pour la suite, "Je vais faire une lipo des bras. J'ai grossi ! Vous savez que j'ai fait des régimes grosseur pour injecter la graisse dans mes fesses. Du coup, j'ai explosé ! En explosant, j'ai grave grossi des bras. Et je vais enlever des cuisses aussi".

Avant / après surprenant

Bref, vous l'aurez compris, là où certaines personnes se cachent et n'osent pas admettre avoir eu recours au bistouri, la candidate des Marseillais l'assume pleinement. A ce sujet, elle est même la première à rire de son évolution.

Ce mardi 8 décembre 2020, à l'occasion d'une story sur Snapchat (repérée par Purepeople), Maëva Ghennam a en effet partagé une photo d'elle en compagnie de Manon Marsault. Le twist ? Celle-ci datait de 2017, à l'époque de l'émission Les Marseillais vs le reste du monde. Or, comme elle l'a déclaré avec humour, elle a beaucoup changé depuis tout ce temps, "OMG y'a trois ans, ma première aventure en Australie et j'étais pas refaite du visage" (voir ci-dessous).

Un retour en arrière inattendu qui ne rend néanmoins pas Maëva nostalgique. Elle n'a jamais cessé de le clamer, c'est aujourd'hui qu'elle se sent bien dans sa peau, loin de ses complexes passés, et c'est finalement là le plus important, peu importe ce que les anonymes pourront dire.