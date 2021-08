Maeva et Greg lors d'une interview pour PRBK. Maeva Ghennam en couple : la candidate des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 confirme

Non, Maeva Ghennam n'est plus célibataire ! La candidate de télé-réalité a confirmé être en couple dans une story vidéo, officialisant ainsi sa nouvelle relation. Eh non, l'influenceuse n'est pas avec son ex Greg Yega. Découvrez avec qui celle qui sera dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 partage sa vie.

Alors que les premières images des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 ont été dévoilées, dévoilant ainsi le casting et la date de diffusion en même temps, Maeva Ghennam annonce donc ne plus être un coeur à prendre. L'influenceuse a même partagé une capture de la vidéo où elle confirme être en couple, dans sa propre story Instagram.

