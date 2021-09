Maëva Ghennam trompée par son ex Boli ? Elle réagit à la rumeur !

Maëva Ghennam cocue ?

Ces dernières semaines, Maëva Ghennam a pas mal fait parler d'elle pour des bad buzz, comme son discours sur son vagin d'une "enfant de 12 ans", sa bagarre à Mykonos ou encore son arrestation à Dubaï pour une histoire de sextoys. Aujourd'hui, l'influenceuse se retrouve de nouveau au centre de l'attention des internautes. La raison ? Parce qu'elle serait cocue.

Apparemment, son mec, Boli, qui ne l'est déjà plus, l'aurait trompée avec son ex, Mymy : "Celle qui ba*se mon ex est priée de faire ça mieux car il est toujours en train de m'envoyer des messages", a posté la fameuse Mymy en story sur Instagram. Après ce post choc, Maëva Ghennam a laissé entendre qu'entre Boli et elle c'était terminé. Une rupture causée par les rumeurs d'infidélité ?