Maeva Ghennam encore dans la sauce : elle a été arrêtée à Dubaï pour des sextoys

Maeva Ghennam arrêtée à l'aéroport de Dubaï pour des sextoys dans sa valise

Celle que vous pouvez suivre dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 (et en avant-première sur Salto) est encore au coeur d'une polémique. Maeva Ghennam a indigné beaucoup d'internautes, dont Booba, pour son post sponso pour un "beau vagin" de "12 ans". Elle s'est depuis excusée publiquement. Mais la personnalité du petit écran a une nouvelle fois fait parler d'elle sur les réseaux. Dans sa story Snapchat, l'influenceuse se filme quasiment tout le temps à l'image d'autres candidats de télé-réalité. Et au moment où elle est arrivée à l'aéroport de Dubaï, pour rentrer chez elle puisqu'elle vit là-bas comme beaucoup d'autres influenceurs, elle a été arrêtée.

Pour quelle raison ? Parce que Maeva Ghennam avait des sextoys dans sa valise. "A peine j'arrive, bourbier. Les godes et les vibros, c'est interdit à Dubaï, voilà, au cas où" a ainsi confié celle qui s'est séparée de Greg Yega et serait en couple avec un autre homme. Un post qu'elle a depuis supprimé dans sa story, mais qui a été relayé par le compte Instagram @zohra.pookie.