Maeva Ghennam (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6) VS Florent André : c'est la guerre !

Maeva Ghennam a même ajouté, en insultant Flo : "Frère attend que je te voie. Et là, j'ai mis au ralenti, tête de c**. La vie de ma mère, j'ai le seum. Il m'a accusé pour rien ce trou du c**".

Flo a répondu à Maeva Ghennam : "Elle cherche des gens pour s'embrouiller"

L'influenceuse qui a été en couple avec Greg Yega avant de s'en séparer de nouveau (et serait en couple avec un autre homme) ne veut donc plus parler au BFF de Benjamin Samat. Mais Flo a répondu à Maeva, persuadé de son côté que ce serait à cause d'elle qu'il serait tombé. "Maeva se fait chi** dans sa vie. Elle cherche des gens pour s'embrouiller. Des volontaires ?" a-t-il réagi dans sa story Instagram, "Parce que moi, flemme des gens comme ça".