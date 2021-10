Maeva Ghennam : son compte Instagram supprimé, elle donne les raisons mais certains n'y croient pas

Si on retrouve Maeva Ghennam dans Les Marseillais vs le reste du monde 6 sur W9, les accros à Insta et fans de la star de télé-réalité doivent s'ennuyer ferme : depuis quelques jours, le compte de l'influenceuse est inactif et semble avoir été supprimé. En allant sur le compte de l'ennemie de Victoria, on peut lire : "Cette page n'est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi peut être brisé, ou la page peut avoir été supprimée".

Maeva Ghennam s'explique sur la suppression de son compte Instagram

Mais que s'est-il passé ? Selon Maeva Ghennam qui a toujours Snapchat pour occuper ses journées, elle aurait tout simplement été victime d'un piratage. La star qui avait fait le bad buzz avec un post sponso pour un "beau vagin d'une gamine de 12 ans" a expliqué être très énervée suite à ça (il faut dire qu'Instagram lui permet de gagner de l'argent avec les posts payés). "Je suis trop énervée car on a essayé de me pirater mon compte Instagram. Franchement j'en ai marre de toutes ces histoires. Mais bon c'est pas grave, je suis en train de remplir des formulaires pour qu'on me le rende dans quelques temps. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis trop énervée avec tous ces problèmes." a expliqué l'ex de Greg.

Des internautes doutent de la version de Maeva

Sauf que cette version ne convainc pas certains internautes. Selon eux, le profil de Maeva n'aurait pas été piraté mais supprimé car il enfreint les règles d'Instagram. Un internaute a même dévoilé une "preuve": un message reçu après un signalement du compte de Maeva pour "nudité ou actes sexuels". "Nous avons supprimé le compte de maevaa.ghennam car il va à l'encontre de nos règles de la communauté" peut-on lire sur le message, envoyé le 14 octobre par Insta.