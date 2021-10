Maeva Ghennam : Victoria Mehault prête à porter plainte ? Elles se clashent sévèrement

Maeva Ghennam VS Victoria Mehault : elle raconte leur clash en story sur Instagram

C'est la guerre entre Maeva Ghennam et Victoria Mehault (alias Vivi) et pas qu'à moitié ! Toutes les deux au casting des Marseillais vs le reste du monde 6 sur W9, les deux stars de télé-réalité ne sont pas les meilleures amies du monde et ça clashe sévère sur les réseaux. A tel point que la copine de Bastos aurait décidé de porter plainte. On vous explique.

Victoria balance les messages de Maeva Ghennam sur Instagram