Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Bastos et Vivi en couple avant l'émission ? Ils se confient

"J'ai vu que tu me calculais pas et je t'ai unfollow" a ensuite confié Bastos. "C'est que très tard que tu m'as un jour répondu", après que Vivi a vu une vidéo de Bastos dans Les Princes de l'amour 8 (Les Princes et les Princesses de l'amour 4). C'était la vidéo où il "claque la porte quand elle te dit que tes sandales sont éclatax et tu lui dis : 'Bon retour à Marseille !' J'ai vu la vidéo et j'ai explosé de rire".

"Elle m'a ghostée" : Bastien Grimal et Victoria Mehault racontent

Le 19 octobre 2020, "j'ai pris mon courage à deux mains" a commencé par raconter Bastos, "il m'a envoyé un message à 00h47" a précisé Victoria. "Je lui ai dit : 'Quand tu veux jte reçois sur ma chaîne YouTube, je kiffe ton mood" a-t-il détaillé, et elle lui a répondu le 1er décembre 2020. A partir de là, "on a parlé tous les jours pendant tout décembre", "on se disait même bonne nuit". "En vrai j'avais envie de la voir j'ai pris le prétexte d'une vidéo YouTube pour faire sa connaissance, pour la rencontrer" a-t-il révélé, "j'allais prendre mon van et partir de Paris pour faire cette vidéo".

Sauf que, "je rigolais bien avec toi" a assuré Vivi, mais "j'étais à une période où les gens de télé, les mecs de télé j'en voulais pas". En plus, "c'était la période où je commençais à voir Nicolas (Nicolas Barbeyron, ndlr) donc je trouvais pas ça correct de parler à un autre gars", parce qu'elle sentait déjà que Bastos l'aimait bien. "Elle m'a ghosté fin décembre", "alors qu'on devait faire cette vidéo YouTube" a-t-il ajouté.

Son ex Nicolas clashait Bastos

Et Nicolas, l'ex de Victoria, lui montait la tête contre Bastos : "C'est un gros vicieux", "tout ce que tu dis il pourra le retourner contre toi". D'ailleurs, Bastos a repensé à Victoria début mars 2021 et lui a renvoyé un message vocal en DM. Mais elle lui a répondu "Jte fais la gueule", qu'il avait montré dans une vidéo avec un voyant pour lui dire ne pas avoir compris la réponse de son crush. "C'est pas une vraie gueule, dedans il y a presque un sourire" avait annoncé le voyant, "le chemin de l'amour est vraiment là" mais "il dit aussi qu'il y a un gars dans cette histoire qui parle mal de moi" a souligné Bastos. Il avait donc vu juste !

Bastos explique alors avoir rencontré Bengiaz, producteur de Banijay, pour intégrer le casting d'Objectif Reste du Monde. Le YouTubeur a clairement fait savoir au producteur être intéressé par Victoria. "Fais une bonne saison dans ORDM et dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde, tu la rencontres" lui a-t-il promis. Et après Objectif Reste du Monde, il a effectivement participé au cross.

Sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, dont l'équipe gagnante aurait été spoilée, "j'ai marqué mon territoire pendant 1 semaine avant qu'elle arrive" a-t-il précisé, il a dit à tout le monde qu'il "y a vraiment des antécédents, on se plaît". "Je suis arrivée j'avais l'impression d'être en couple" a même avoué Vivi. En même temps, "ça faisait 1 an que j'attendais" a-t-il rappelé, "je lui ai même ouvert la porte". Une histoire qui a fini par se terminer en belle romance.