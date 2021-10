Mélanie Orl trompée par Greg Yega ? Des internautes sont sûrs qu'il y a eu infidélité

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Mélanie Orl trompée par Greg Yega ?

Mélanie Orl et Greg Yega font partie du casting des Marseillais VS Le Reste du Monde 6. Dans les épisodes des Marseillais VS Le Reste du Monde 6, diffusés sur W9 et dispos sur Salto, le couple alterne entre disputes, ruptures et câlins tout love. Et dans la vraie vie aussi, leur relation a connu quelques moments difficiles. Le compte Instagram @shayaratv avait révélé que Mélanie et Greg auraient eu une violente dispute dans une chambre d'hôtel (elle lui aurait même mordu la lèvre), la police serait intervenue. Ils ont même fait un break à un moment donné.

Mais depuis que les amoureux qui avaient été victimes d'un vol à main armée sont de nouveau en couple, Mélanie Orl et Greg Yega sont en mode big love. Mais après des rumeurs de grossesse suite aux nausées de Mélanie, que les internautes voyaient déjà enceinte de Greg, place à des rumeurs d'infidélité. Tout est parti d'une simple vidéo. Dans sa story Snapchat, Mélanie a filmé Greg au volant de sa voiture (à l'arrêt), en train de regarder son téléphone quand elle arrive. "Dis moi que tu m'aimes" lui lance la candidate du RDM (Reste du Monde), avant de lui ouvrir la portière. Le Marseillais ferme vite l'application WhatsApp de son portable et la regarde, surpris et apparemment paniqué.

Une réaction très commentée sur les réseaux, car beaucoup pensent que Greg était en train d'écrire à une autre femme... Mélanie Orl est-elle vraiment trompée par Greg Yega ? Le compte Instagram @mayamo_tv, qui a reposté la vidéo, a écrit : "Comment Greg referme vite WhatsApp et regarde Mel, je suis morte. Il cache quoi ?".