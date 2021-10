Greg Yega (Les Marseillais) "hautain" ? Il refuserait des photos et autographes à ses fans

Depuis de nombreuses années, un nouveau type business s'est monté du côté des célébrités (acteur, chanteuse, influenceur...) : celui de faire payer les fans pour organiser des rencontres, signer des autographes ou prendre des photos. Un business que l'on peut régulièrement découvrir lors de conventions, mais aussi sur des sites Internet dédiés qui permettent parfois aux fans d'acheter des vidéos personnalisées.

Mais ce n'est pas tout, il n'est également pas rare de voir des clubs louer les services d'une star pour la caser dans un coin VIP afin d'attirer de nouveaux clients, souvent prêts à dépenser beaucoup d'argent pour les rencontrer. Malheureusement, cette stratégie très lucrative pour les boîtes et les stars, peut parfois prêter à confusion dans l'esprit du public au niveau des possibilités offertes.

Greg Yega "hautain" avec ses fans ?

Et c'est aujourd'hui Greg Yega - désormais ex-copain de Mélanie Orl, qui fait les frais d'un tel flou. Comme l'a récemment déploré l'un de ses fans sur les réseaux sociaux à travers un coup de gueule, malgré les 440€ dépensés pour passer une soirée à ses côtés, la star de la télé-réalité n'aurait pas daigné accorder la moindre photo, ni même accepté de signer des autographes. Résultat, il est aujourd'hui accusé de "prendre de haut" ses admirateurs, dont certains ont décidé de lui tourner le dos.

Un comportement inattendu et une situation dommageable pour tout le monde, mais qui serait néanmoins normale. Et pour cause, si Greg Yega (Les Marseillais) n'a pas encore réagi à cette polémique en apportant ses explications, le compte Instagram MayamoTV a néanmoins précisé ceci, "Greg n'est absolument pas en tort dans cette histoire. Ce n'était pas inclus dans son contrat le fait qu'il signe des autographes". Il aurait peut-être été bien d'avertir les fans en amont.

Bon, on vous rassure, les placements de produits dans les stories de Greg Yega sont en revanche toujours gratuits...