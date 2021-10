Les Marseillais : nouveautés, casting, tournage... Les premières infos sur la nouvelle saison

Alors qu'en ce moment, vous pouvez suivre Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 (et sur Salto), sachez qu'il y aura aussi une nouvelle saison des Marseillais. Après Les Marseillais à Miami (saison 1), Les Marseillais à Cancún (saison 2), Les Marseillais à Rio (saison 3), Les Marseillais en Thaïlande (saison 4), Les Marseillais South Africa (saison 5), Les Marseillais South America (saison 6), Les Marseillais Australia (saison 7), Les Marseillais Asian Tour (saison 8), Les Marseillais aux Caraïbes (saison 9) et Les Marseillais à Dubaï (saison 10), les candidat(e)s vont tourner la saison 11. Nouveau concept, casting, lieu et date de tournage... Voilà les premières infos sur la nouvelle saison des Marseillais, qui succédera aux Marseillais à Dubaï.

Une "nouvelle mécanique" pour la prochaine saison des Marseillais ?

Adixia a fait une arrivée remarquée dans le cross (Adixia était toujours amoureuse de Paga mais lui s'est mis en couple avec Giuseppa et Adixia est depuis avec Simon). Et dans la saison "classique" des Marseillais, celle qui fera suite aux Marseillais à Dubaï, il devrait aussi y avoir des surprises. Notamment une grosse nouveauté au niveau du concept : une "nouvelle mécanique" selon le compte Instagram @shayaratv. Les candidat(e)s vont devoir "se préparer physiquement et mentalement" pour le prochain cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7) et il devrait donc y avoir des épreuves physiques et sportives, un peu comme dans Objectif Reste du Monde.