Adixia (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6) : son arrivée tendue face à Giuseppa (EXCLU VIDEO)

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : Adixia arrive enfin, Giuseppa stresse

Enfin, Adixia fait son arrivée dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 ! Les téléspectateurs et les téléspectatrices attendaient qu'Adixia débarque dans le cross, car dans les premières images qui avaient fuité, Adixia avouait être toujours amoureuse de Paga. Ils se sont même revus avant le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6... et auraient couché ensemble. Sauf que lors de son arrivée dans l'émission, Paga est en couple avec Giuseppa.

Dans l'extrait vidéo que PRBK vous dévoile en exclu (en haut de l'article), Adixia est contente de faire son arrivée dans la villa. Vous pouvez la voir toute souriante et impatiente de retrouver sa famille du RDM, après Objectif Reste du Monde. Sauf que les candidat(e)s lui font vite comprendre qu'il y a des problèmes ! Paga tente de calmer les choses et Giuseppa, stressée, prend sa copine à part pour lui avouer qu'elle est en couple avec son ex-fiancé. Ça promet ! Et si vous voulez voir la suite des épisodes, ils sont dispos en avant-première sur Salto.

Adixia a depuis refait sa vie avec Simon Castaldi

Des années après sa rupture avec Paga, Adixia semblait avoir tourné la page. L'ex star des Ch'tis a notamment été en couple avec Jim et en couple avec Illan sur le tournage d'Objectif Reste du Monde. Mais son amour avec Paga semble encore présent. Sauf que depuis, Adi a réussi à oublier le Marseillais. Dans le cross, on la verra se mettre avec Simon Castaldi. Pour rappel, ils ont officialisé leur couple en août 2021 sur les réseaux.