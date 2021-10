Julien Tanti prêt à quitter les Marseillais ? Il répond aux rumeurs après son départ

Ce jeudi 7 octobre, Julien Tanti a quitté Les Marseillais vs le reste du monde : le candidat s'est blessé et a dû être hospitalisé d'urgence pour une hernie, comme il l'avait expliqué sur Instagram lors du tournage en juillet dernier. Mais la chose qui inquiète les fans du programme, c'est l'avenir du candidat dans Les Marseillais. En septembre, Julien Tanti et Manon Marsault ont annoncé qu'ils quittaient Shauna Events pour rejoindre We Events. Un gros changement dans lequel certains ont vu un nouveau départ... et de possibles adieux aux Marseillais. Mais qu'en est-il vraiment ?

Julien Tanti dément la rumeur d'un départ des Marseillais

Rassurez-vous, Julien Tanti sera bien de retour dans Les Marseillais prochainement. Le pote de Paga qui est au casting depuis les débuts du programme en 2012 a confirmé à Télé Loisirs qu'il n'était pas question qu'il quitte l'émission. "Il y a eu un gros amalgame" a-t-il expliqué, évoquant les rumeurs autour de son départ. "J'ai changé d'agence de publicité et communication cet été. Ce changement n'a rien à voir avec W9 ou Banijay, le producteur des Marseillais. Ce sont des choses complètement différentes. Je peux très bien changer d'agence car j'ai des quiproquos avec elle." confie le mari de Manon Marsault (découvrez une photo de la candidate méconnaissable durant son adolescence) qui ajoute : "Avec Les Marseillais, je n'ai aucun souci et problème. Je ne vois pas pourquoi je devrais arrêter. Je serai dans la nouvelle saison". Si Julien et Manon restent donc dans Les Marseillais, Kevin et Carla, eux, n'y seront plus. Mais les parents de Ruby ont déjà un projet d'émission dont les premières images ont été dévoilées.

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui doutaient encore ! Autre rumeur autour du couple ? De grosses tensions entre eux et Jazz Correia. Cette dernière a quitté l'agence We Events, juste après l'arrivée de Julien et Manon dans cette même agence. Des rumeurs démenties par Jazz qui est actuellement enceinte de son 3e enfant. "Pour ma part je n'avais aucune animosité avec personne, il n'y avait pas de guerre" a-t-elle expliqué sur ses réseaux.