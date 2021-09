Jazz Correia enceinte de son 3e enfant : l'annonce officielle de la JLC Family !

Jazz Correia est-elle enceinte de son troisième enfant ? C'est la question qui intrigue ses abonnés depuis des semaines et des semaines. Certains ont repéré des indices sur des photos sauf que la star de la JLC Family a démenti sa nouvelle grossesse : "Bon, je crois que je dois me mettre au régime, je commence à me vexer." Malgré cette confidence, la rumeur a continué et les internautes ont bien fait d'y croire puisque Jazz Correia est bel et bien enceinte de son 3e bébé ! Eh oui, la jeune maman a tenu à garder le secret jusqu'à son 6e mois.

Jazz Correia dévoile son baby bump !

C'est sur Instagram qu'elle a annoncé la grande nouvelle. Pour cela, Jazz a posté une sublime photo sur laquelle on peut voir son baby bump bien arrondi, aux côtés de son mari Laurent et leurs deux enfants Chelsea et Cayden : "Après plus de six mois de secret, de mission intensive, de cachotteries, de rumeurs, de bonheur mais aussi d'inquiétude. Je vous annonce officiellement que la JLC Family va s'agrandir. Je suis enceinte de six mois de bonheur. J'ai été heureuse de partager ces moments seulement en famille mais aujourd'hui je suis heureuse de le partager avec vous tous ! Ça n'a pas toujours été facile mais après réflexion ça en valait la peine."