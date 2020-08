Eva Queen sur Jazz et leur succès : "Je suis très fière de notre famille"

En 2018, le public découvrait Eva Queen, la petite soeur de la star de télé-réalité Jazz. Après un premier single intitulé Mood, elle a enchaîné avec On Fleek en feat avec Lartiste qui l'a fait plus largement connaître. Son premier album, "Queen", publié en juillet 2019 s'est vendu à plus de 180.000 exemplaires. Après une pause rythmée par le confinement, elle revient avec un tout nouvel album.

Avec Jazz, on a réussi ce qu'on voulait accomplir.

A l'occasion de la sortie de "Feed" ce vendredi 21 août, PRBK a pu rencontrer Eva Queen. La jeune chanteuse qui avait déjà avoué que la célébrité de sa soeur lui a ouvert des portes nous explique ne pas être lassée d'être associée à Jazz. Bien au contraire même ! "Ça ne me blesse pas du tout d'avoir l'étiquette de ma soeur, au contraire, je suis très fière de notre famille. Elle a réussi dans son domaine, j'ai réussi dans le mien. On a réussi ce qu'on voulait accomplir" explique-t-elle.

Dans son interview pour PRBK, Eva Queen évoque le confinement, Lartiste, son nouvel album mais aussi le succès. "Le succès est énormément envié, encore plus qu'avant. Quand j'étais petite, je n'avais pas l'envie d'être connue. (...) Le succès a un prix, tu ne peux plus faire n'importe quoi, tu ne peux plus faire ta vie comme tout le monde. Il faut le comprendre" nous a-t-elle confié.

Découvrez l'interview d'Eva Queen en intégralité dans notre diaporama.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com