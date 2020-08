Lartiste : "Aujourd'hui, on additionne des chiffres pour faire un gros hit" (Interview)

"Chocolat ça m'a rapporté énormément"

En plus de vouloir redonner goût de la fête aux gens, Lartiste a souhaité s'éloigner de ses tubes Chocolat, Mafiosa et Peligrosa, dont il fait une overdose, avec son nouvel album "Comme avant", et revenir à quelque chose de moins commercial. Comme l'a confié l'interprète de La Chanson en interview avec PRBK, il ne considère pas faire de la musique tubesque : "Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi je fais de la musique comme je l'ai appris dans les marchés africains (...) Les trucs de puristes, j'ai appris ça que ici. Les gens aiment la musique comme elle vient. Je ne fais pas de la musique tubesque, je fais de la musique. S'il y en a qui pensent que c'est un challenge pour moi de le faire, je l'ai déjà fait sans me prendre la tête. J'ai investi 8.000 euros sur Chocolat et ça m'a rapporté énormément. J'ai fait qu'un clip."

"On est dans un monde à la recherche de buzz"

Lartiste confie ensuite que l'industrie musicale d'aujourd'hui ne lui correspond pas vraiment, notamment le fonctionnement du rap : "Il y a beaucoup de plagiat. On est dans un monde à la recherche de buzz. Les gens font des choses inutiles. Aucune oeuvre, ça n'apporte rien aux gens, au grand public, mais on le fait quand même. Je vois plus une crise, une dépression qu'autre chose (...) Aujourd'hui, on additionne des chiffres et ça fait un gros hit. Ca va faire du stream, ça va faire parler et buzzer parce que c'est une addition de chiffres et pas de talent."

Youssef Akdim, de son vrai nom, poursuit : "Sauf avec Ninho parce qu'il fait toujours la différence, il faut se poser des questions. J'ai fait des hits avec plein de personnes, mais moi j'étais toujours là et pas eux. Ninho fait pareil."

"Eva Queen a complètement sa place dans le paysage"

Si dans son dernier album "Comme avant", Lartiste met en lumière les artistes de son label Purple Money, il a collaboré avec Eva Queen sur son opus "Quartier Latin vol.1", avec qui il a déjà taffé sur le son On Fleek : "Avec son dernier single Chelou, elle prouve que sans Lartiste, elle arrive très bien à faire sa musique (...) Eva Queen a complètement sa place dans le paysage, c'est cool. Je n'ai pas propulsé sa carrière, elle s'est faite toute seule. Je l'ai juste un peu aidée", nous a-t-il confié.

