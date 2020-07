Lartiste s'offre un retour aux sources avec son nouvel album "Comme Avant"

"Je n'ai pas été compris, j'ai été casé comme chanteur à minettes, qui essaie de faire le tube de l'été", a expliqué Lartiste à l'AFP. Il faut dire que le chanteur a rencontré un franc succès durant la période estivale avec Chocolat et Mafiosa, en feat avec Caroliina, Peligrosa avec Karol G, mais évitez de lui reparler uniquement des deux premiers morceaux : "j'en peux plus. Je fais une overdose", a-t-il révélé à Télé Loisirs en 2019. Aujourd'hui, Lartiste est bien déterminé à changer son image avec son nouvel album "Comme avant", sorti le 17 juillet 2020.

Lartiste de retour avec son nouvel album "Comme Avant"

Avec "Comme Avant", Lartiste nous offre un huitième opus, très diversifié au niveau du style musical, avec lequel il souhaite nous redonner goût à la fête et nous redonner un peu de bonne humeur après cette période compliquée passée confinés chez nous : "je veux relever le challenge de faire plaisir aux gens", a expliqué Youssef Akdim, de son vrai nom, au Figaro.

Mais au-delà de faire plaisir aux gens, Lartiste dévoile des textes engagés et une partie de son passé. Il signe aussi un véritable retour aux sources (déjà marqué par la pochette où l'artiste se dévoile enfin) avec son nouvel album, sur lequel il s'est associé à pas mal d'artistes féminines, comme Caroliina, avec qui il a déjà travaillé sur Mafiosa, Sheyrine, Sofia Mestari et Lyna Mahyem. Un nouvel album composé de 20 morceaux et porté par les sons Bomboclaat, La chanson et A bon écouteur.