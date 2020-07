Naza et Heuss L'Enfoiré nous ambiancent pour cet été avec le clip "La musique est bonne"

Reprendre des vielles musiques et les remettre au goût du jour, à leur sauce, est la nouvelle passion des artistes. Pour preuve, Jul s'est attaqué au morceau culte Nuit de folie de Début de soirée ou encore Hatik (de la série Validé) a remixé Angela de Saian Supa Crew et même si le résultat peut être déroutant, il est plutôt de qualité. Aujourd'hui, c'est au tour de Naza et Heuss L'Enfoiré de dévoiler une nouvelle version d'une ancienne chanson que vous connaissez tous, normalement.

Naza invite Heuss L'Enfoiré pour revisiter Jean-Jacques Goldman

Rien qu'avec le titre, La musique est bonne, on comprend que les deux artistes se sont inspirés du hit éponyme de Jean-Jacques Goldman pour leur collaboration. Ils l'ont retravaillé pour offrir à leur public une version très estivale avec des paroles très différentes de l'originale : "Quand la musique est bonne et au-delà (...) J'suis défoncé dans le bat' à Monica / Six heures du mat' j'ai vé-esqui tous les mbila / Quand on arrive vite, demandent tous : "Eh c'est qui la ?" / Ramène le Dom Pé', le Ruinart, la Tequila / Là c'est Heuss et Naza, la débauche, la moulaga." Ah ben oui, Heuss L'Enfoiré sans "la moula" ou la "moulaga", ce n'est pas Heuss L'Enfoiré 😉

Côté clip, Naza et l'interprète de Les méchants nous plongent au coeur de l'été dans une villa magnifique, avec piscine, avec de très jolies filles, et nous emmènent aussi au bord de la mer où on aurait clairement envie d'être là, maintenant, tout de suite. En tout cas, préparez-vous à entendre La musique est bonne de Naza et Heuss L'Enfoiré durant toutes vos vacances !