Eva Queen annonce la date de sortie de son nouvel album "Feed" avec un court teaser 💿

Le succès d'Eva Queen n'est pas retombé après son premier album "Queen", vendu à 180 000 exemplaires et certifié disque de platine, bien au contraire ! Pour preuve, la chanteuse a eu l'opportunité de créer sa propre gamme de maquillage en collaboration avec Maybelline New York.

La suite pour elle ? La sortie de son deuxième opus "Feed". Vous avez hâte de l'écouter ? Ca tombe bien, Eva Queen a annoncé la date d'arrivée avec un court teaser, posté sur YouTube et Instagram, dans lequel on peut la voir au milieu de voiles en plastique. En fond, on reconnaît le début de son dernier single "Chelou" : "Comment rebondir après un tel succès ? / Je n'sais pas quoi répondre / Moi, j'ai fait c'que j'ai pu, aucun parti à défendre." Préparez-vous pour le 21 août 2020 !

"Chelou", un premier single qui cartonne déjà

En tout cas, le nouvel album d'Eva Queen s'annonce tout aussi prometteur que le premier si l'on se fie au nombre de vues du clip de Chelou, le premier extrait de "Feed" : plus de 7 millions de vues en moins d'un mois. Sa réponse aux haters et à ce qui ont douté de son succès a donc fait son petit effet. Les fans de la petite soeur de Jazz, qui partira en tournée des Zéniths à partir du mois d'octobre, ont désormais hâte de découvrir la tracklist et les potentiels feats. Pour la promo de "Feed", l'interprète de On Fleek a donné un coup de neuf à son compte Insta et à son logo.