Eva Queen : sa soeur Jazz débarque en famille en plein concert

En l'espace d'un an, la vie d'Eva Queen a totalement changé ! La jeune chanteuse s'est fait connaître du grand public avec son single Mood, qui comptabilise plus de 55 millions de vues sur YouTube. Son succès a ensuite continué avec On Fleek en feat avec Lartiste et la sortie de son premier album "Queen" avec les morceaux Kitoko avec Keblack et Naza, Alibi et Jazz, un son dédié à sa grande soeur. Un premier album certifié disque de platine qui a eu le droit à une réédition, "Platinium", avec 9 chansons inédites dont Rodéo.

Eva Queen rejoint par Jazz en plein concert

Et qui dit sorti d'un album, dit départ en tournée ! C'est ce samedi 15 février 2020 qu'Eva Queen a commencé son marathon et pour le démarrer en beauté, elle a donné le premier concert au Palais Nikaia, à Nice, sa ville natale. L'artiste a fait kiffer son public, en lui offrant notamment une belle surprise : la venue de sa soeur Jazz sur scène avec son mari Laurent et ses deux enfants, Chelsea et Cayden. La JLC Family a débarqué en plein show pour interpréter avec Eva Queen le son Jazz face à un public très motivé.

Un moment immortalisé par Laurent sur Instagram : "Trop mignon tout ça", "Ouaaaa les meilleurs", "Vous êtes tellement beaux", "Wouah magnifique toute votre famille", "J'adore", "Omg je vous aime", "Qu'est ce que je vous kiffe", "Tellement magnifique", peut-on lire dans les commentaires de la vidéo.