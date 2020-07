Eva Queen x Maybelline New York : la collab naturelle qui va vous donner envie 💄

Eva Queen s'associe Ă Maybelline New York

En l'espace d'un an, Eva Queen est devenue une véritable reine de la musique. Ses clips comptent des millions de vues, son premier album "Queen" a été certifié disque de platine et elle s'est lancée dans une tournée des Zénith, mais la petite soeur de Jazz ne s'est pas arrêtée en si bon chemin.

Elle a eu l'opportunité de créer sa propre collection limitée de maquillage en collaboration avec Maybelline New York. Au programme ? Quatre rouge à lèvres Superstay Matte Ink "dans les couleurs et les tons que je mettrais", explique l'interprète de On Fleek dans un communiqué, et une palette de fard à paupières, la City Mini Palette, "que j'ai choisi avec des paillettes, car ça représente vraiment comment je me maquille." Une collection stylée et plutôt adaptée pour un maquillage assez naturel et discret. Pour les rouge à lèvres, comptez 12,90 euros sur Nocibé et 9,68 sur Amazon et pour la palette, 9,90 euros.