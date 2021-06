Jazz (JLC Family) enceinte de son troisième enfant ? Elle répond à la rumeur avec humour

Jazz et Laurent Correia n'ont jamais caché leur envie d'avoir un troisième enfant. La fausse couche de la grande soeur d'Eva aurait pu les faire changer d'avis, mais cela n'a pas été le cas : ils sont toujours prêts pour avoir un autre bébé. Pour le moment, Jazz n'est pas enceinte ! Certains internautes doutent quand même puisqu'ils ont remarqué certains détails intriguant, comme le geste de Hillary, qui attend son deuxième baby avec Giovanni, lors d'une soirée.

"Je vais commencer à me vexer"

Depuis, la rumeur d'un bébé numéro 3 prend de plus en plus d'ampleur. Malheureusement pour les internautes, elle va s'arrêter aujourd'hui puisque Jazz a démenti, avec humour, être de nouveau enceinte : "Bon, je crois que je dois me mettre au régime, je commence à me vexer." La star de la JLC Family va commencer à croire qu'elle a quelques kilos en trop. C'est toujours gênant quand on félicite une femme pour sa grossesse alors qu'en réalité, il n'y a aucun bébé dans son ventre 😂