Jazz enceinte de son 3e enfant ? La rumeur relancée par plusieurs détails

Déjà parents de Chelsea (2 ans) et Cayden (1 an), Jazz et Laurent attendraient-ils leur 3e enfant ? Plusieurs indices laissent croire que la star de télé-réalité est à nouveau enceinte, plusieurs mois après sa fausse couche en décembre 2019. En cause : plusieurs détails lors de sa soirée d'anniversaire et une photo qui fait douter plusieurs internautes...

En décembre 2019, c'est en larmes que Jazz révélait avoir fait une fausse couche. "Aujourd'hui j'ai perdu un nouveau bébé qui était dans mon ventre (...) Je vis un cauchemar, je n'en peux plus.", avouait-elle. Quelques mois plus tard, la star de télé-réalité serait-elle à nouveau enceinte ? C'est ce que pensent les internautes suite à son anniversaire. Ce qui leur a mis la puce à l'oreille : une phrase prononcée par la chérie de Laurent sur Snapchat. Jazz enceinte de son 3e enfant ? Déballant l'un de ses nombreux cadeaux de luxe, qui n'est autre qu'un pyjama Louis Vuitton assez large, elle a sorti : "Celui-là, il le faudra pour le quatrième gosse." Alors que Laurent et elle n'ont que deux enfants Chelsea (2 ans) et Cayden (1 an), aurait-elle fait un lapsus ? S'agit-il d'une simple maladresse ? D'une private joke ? D'autant qu'elle avait apparemment une mystérieuse annonce à faire à ses invités lors de sa soirée d'anniversaire, leur demandant de couper leur téléphone. Mais ce n'est pas tout : elle a partagé une photo d'elle en bikini, sur laquelle elle cache son ventre avec un gros coeur. Une façon de cacher son baby bump naissant ? Après toutes ses mauvaises expériences, il serait compréhensible que, si elle était réellement enceinte, elle souhaite attendre quelques mois avant d'annoncer sa grossesse.

Jazz enceinte de son 3e enfant ? La rumeur relancée

Jsuis sr que jazz est enceinte du 3me. Ptdr ouais je m'ennuie — Chryssy (@Tu_Suenoo) June 5, 2020

Jazz est enceinte, j'en suis sr! — (@Dzsy_) June 5, 2020

Qu'on me coupe le cou si Jazz est pas enceinte — ICONIQUE TOUT SIMPLEMENT (@marie_ramdass) June 5, 2020

JAZZ ENCEINTE Dans la vido elle dit bien " pour le 4 me gosses " puis l'ors de son discours, elle a demand tout le monde de couper leur snap pour faire une annonce. Jazz enceinte de son 3 me enfants! #jazztvshow #jlcfamilly #JLCfamily pic.twitter.com/fp3l6urgkS — Dorian (@dodow01) June 4, 2020