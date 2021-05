Hillary (Mamans & Célèbres) enceinte de son deuxième enfant avec Giovanni : sa grande annonce !

Giovanni a bien évidemment lui aussi partagé cet heureux événement : "Allez Hop la famille s'agrandit. Baby Milo va être grand frère", a-t-il posté. Les jeunes parents de Mamans & Célèbres ont donc profité de la fête des mères pour révéler l'arrivée de bébé numéro 2 !

Ils ont d'ailleurs réuni leur famille pour annoncer l'heureux événement et ont tout partagé en story Insta : "Bébé Milo va être grand frère. On compte sur toi pour être un exemple et surtout sage parce que deux bébés, ça va être technique à la maison (...) Ils auront à peine 1 an de différence", ont-ils confié. En effet, les grossesses de Hillary sont hyper rapprochées puisqu'elle a accouché de son fils Milo en juillet 2020 seulement.