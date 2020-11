Hillary (Les Anges 12) débarque après le départ de Cloé : Virgil en plein cauchemar (EXCLU VIDEO)

On ne peut pas dire que Virgil s'ennuie dans Les Anges 12 ! Il s'est très vite mis en couple avec Chani, mais leur relation s'est rapidement compliquée à cause de l'arrivée de Cloé Cooper, l'ex-petite amie du candidat, et a carrément volé en éclat lorsque Chani a trompé Virgil avec Illan. Une fois célibataire, l'ancien participant aux Princes et les princesses de l'amour s'est alors rapproché de Cloé, ce qui a fortement énervé son autre ex, mais il est finalement retourné vers Chani.

Virgil retrouve son ex Hillary dans Les Anges 12 !

Vous suivez toujours parce que les mésaventures de Virgil ne sont pas encore terminées. Pour preuve, alors qu'il apprend le départ de Cloé Cooper, il voit son ex Hillary débarquer dans Les Anges 12, comme on peut le découvrir dans un extrait exclu dans notre diaporama : "Ma vie pue, ce n'est pas possible. J'ai quand même un ex qui part et une ex qui revient. C'est un scénario cauchemar. Ce n'est pas que Les Anges, c'est Virgil et ses ex cette année", balance Virgil complètement dépité.

De son côté, la chérie de Giovanni Bonamy, avec qui elle a un petit garçon, n'est pas du tout perturbée par ces retrouvailles, bien au contraire : "Qu'il fasse sa vie, je m'en fiche totalement." En quatre ans, Hillary a largement eu le temps de tourner la page de leur histoire qui a duré un an. Virgil, lui, semble beaucoup plus touché de revoir celle avec qui il a participé à Moundir et les apprentis aventuriers.