Chani (Les Anges 12) "choquée" que NRJ12 diffuse sa nuit avec Illan, elle pousse un coup de gueule

C'est une des séquences choc des Anges 12 : alors qu'Illan était en couple avec Yumee et Chani avec Virgil, Illan et Chani ont couché ensemble dans le lit situé sur le rooftop de la Villa. S'ils pensaient être à l'abri des regards, des caméras ont tout filmé... et NRJ12 a décidé de les diffuser. Dans l'Aqashow diffusé exclusivement sur Télé Star Play, Chani ne comprend pas pourquoi NRJ12 a décidé de diffuser ces images intimes et s'est attaquée à la production : "Je reproche à la chaîne d'avoir diffusé ce genre d'images (...) On parle d'un programme after school. Je suis choquée que ces images puissent sortir. J'ai une famille (...) Ça craint pour moi".

Chani "choquée" que NRJ12 ait diffusé sa coucherie avec Illan dans Les Anges 12

Consciente de la présence des caméras au moment de l'acte, elle ne pensait pas qu'elles filmaient la scène : "On m'avait dit que les caméras ne marchaient pas ou que c'était des caméras de surveillance. A aucun moment je n'ai pensé que ces images puissent être réétulisées. C'est illégal pour moi...C'est très grave." D'autant qu'elle ne pensait à aucun moment que la séquence allait être diffusée : "Au lendemain de l'acte on m'a dit que les images étaient supprimées (...) C'est un viol d'intimité."

Une stupeur partagée par Illan, qui lui était au courant que la scène était filmée mais est surpris de sa diffusion : "Chani n'était pas au courant que ça allait être filmé, moi je le savais très bien qu'une caméra était fixée droit sur nous (...) Mais par contre à aucun moment j'ai pensé qu'ils diffuseraient les images." La production n'a quant à elle pas encore réagi.