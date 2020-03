Chani (Les Anges 12) se lâche contre Virgil : "T'es un menteur, un hypocrite" (EXCLU VIDEO)

Depuis le lancement des Anges 12 sur NRJ 12, Chani, Cloé et Virgil font énormément parler d'eux. Le calme n'est pas vraiment de rigueur et les autres candidats commencent à ne plus supporter la situation, mais malheureusement pour eux, Chani n'est pas du genre à être discrète et à ne pas râler. Elle s'est d'ailleurs mise à bouder lorsque Virgil est parti en hélicoptère avec son ex pour son anniversaire : elle a même mis fin à leur relation.

Quand Chani enchaîne Virgil

Sauf que, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 3 a attendu que les caméras disparaissent pour rejoindre son crush dans son lit et alors que Virgil se pensait de nouveau en couple, il a vite compris que ce n'était pas le cas dès le réveil. Face à ce changement de comportement, l'ex de Hillary s'est amusé à surnommer Chani "Fiona" (la femme de Shrek), mais ça n'a fait rire que lui.

Chani n'a d'ailleurs pas manqué de l'enchaîner lui lors d'une sortie à l'extérieur de la villa : "T'es juste frustré, tu sais pas ce que tu veux (...) Soit t'es un menteur, mais tu sais pas ce que tu veux. Ton discours et tes actes ne sont pas en accord. T'es un hypocrite, tu penses qu'à ta gue*le. Je t'aime pas, je te déteste." Sympa l'ambiance !